Таня Пренткович родом из Тернополя, пишет Show 24. Ее блог появился в 2012 году, когда она начала вести страницу в инстаграме и публиковать там свои фото. Через 3 года начала уделять этому еще больше внимания: это были сообщения с рекомендациями, длинные посты. Так и создался блог девушки, который в будущем стал ее работой. С ней начали сотрудничать бренды, поступали рекламные предложения.

К слову Выбрала "жить жизнь" и похвасталась охватами: Пренткович отреагировала на критику из-за переезда

Чем известна Таня Пренткович

Как признавалась Пренткович, первую популярность она почувствовала накануне рождения первенца, когда за ней следило 22 тысячи человек. Теперь на нее подписан 1 миллион поклонников.



Таня Пренткович с экс-супругом и сыном / Фото из инстаграма Тани Пренткович

Но блог – это не единственное, чем занималась Татьяна. Некоторое время она продавала одежду из секонд-хенда. Впоследствии Пренткович вместе с ее первым мужем Орестом Мурием открыли ресторан азиатской кухни, поскольку блогер училась в Жешуве гостинично-ресторанному делу. К слову, после развода супругов заведения перешли Татьяне. Из-за пандемии их пришлось закрыть.

Сейчас Таня Пренткович является владелицей нескольких бизнесов – PRentkovych agency, секс-шопа Inside. Относительно последнего, почему-то владелицей магазина указывается ее мать.

Личная жизнь Тани Пренткович

В 2019 году блогер сообщила о паузе в отношениях с мужем Орестом, впоследствии они расстались из-за его измен. Через некоторое время Таня Пренткович сообщила о новых отношениях – ее избранником стал Андрей Гонковский. Пара решила не жениться, поскольку для них это ничего особо не меняет. В июле 2022 года у них родился сын Адам.

Андрей Гонковский – 30-летний предприниматель и продюсер. Он является основателем центра онлайн-образования "G-tag", совладелец сети фитнес-клубов. Получил образование магистра финансов и кредита, впоследствии основал smm-агентство и ездил по городам Украины с туром SMM GYM на тему продвижения.



Андрей Гонковский / Фото из инстаграма предпринимателя

Помощь ВСУ

Таня Пренткович и Андрей Гонковский помогали ВСУ на протяжении полномасштабного вторжения, о чем часто напоминают во время скандалов. Андрей рассказывал, что на нужды армии они отдавали 50% от дохода с их бизнесов в рамках проекта "А так можно было". Также они делали сборы, благотворительные розыгрыши.

Это были не только донаты, но и купленные машины, грузовики, тепловизоры. Отчеты можно найти в инстаграм-хайлайтс на страницах и Тани, и Андрея. По словам Пренткович, она отдала на армию 4,5 миллиона гривен личных средств.

Скандалы, связанные с парой

Один из самых громких скандалов вокруг Тани Пренткович и ее избранника произошел недавно. Блогер поехала на отдых на Мальдивы. Впоследствии к ней присоединился и Гонковский, который выехал за границу как волонтер, чтобы провести благотворительное мероприятие в Польше. В сеть слили фото предпринимателя на островах, из-за чего возник громкий скандал. Их критиковали не только пользователи, но и военные, блогеры и звезды.

Речь шла не только о том, что они позволили себе отдых во время войны. Выезд мужа Пренткович в очередной раз подорвал доверие к блогерам, а также усложнил выезд для волонтеров, которые пользуются "Шляхом" не ради собственной выгоды. Таня Пренткович извинялась за "импульсивное решение" и подчеркивала, что не обманывала своих сторонников.

Теперь Андрей Гонковский заявил, что хейт в их сторону дошел до угроз. Он сообщил о переезде, но не уточнил, идет ли речь о городе, или вообще Украине. Тем временем журналисты ТСН предполагают, что предприниматель и не возвращался из-за границы, а остается там. Ведь по-другому выехать из страны он не сможет. Ситуация снова приобретает огласку из-за циничных заявлений Тани Пренткович, отсутствие моральных ориентиров и подозрения в прямом нарушении законов Украины.