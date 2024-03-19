Поэтому, вероятно, что Z-патриотка, которая замалчивает кровавую войну в родной стране, уже проголосовала за Владимира Путина. Недавно своим российским паспортом похвасталась еще одна предательница Таисия Повалий.

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Как Регина Тодоренко получила российский паспорт

Пропагандистские СМИ сообщают, что основанием для этого стал брак телеведущей с гражданином России Владом Топаловым и непрерывное проживание в стране.

В то же время сама Регина пока не подтвердила эту информацию.

Что известно о Регине Тодоренко и ее позиции относительно войны