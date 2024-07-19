После травмы головы: инсайдеры раскрыли детали состояния здоровья принцессы Анны

Инсайдеры сообщили подробности о состоянии здоровья принцесс Анны, которая недавно получила травму головы. Выяснилось, что Ее Величество идет на поправку.

Накануне она попала в больницу после конной прогулки. Существует предположение, что принцессу могла ударить ее лошадь, однако сама Анна признается, что не имеет четких воспоминаний о том, что произошло. В результате этого несчастного инцидента у нее диагностировано сотрясение мозга и частичную потерю памяти.

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Сейчас несмотря на положительную динамику, медицинская команда принцессы вносит коррективы в ее рабочий график. В частности, отменено несколько мероприятий, запланированных на 22-23 июля, включая поездки в Шотландию и Норфолк. Это сделали для полного восстановления здоровья принцессы Анны.

В то же время стоит отметить, что сестра Чарльза на днях вышла в свет после госпитализации. В пятницу, 12 июля, она посетила Национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для людей с инвалидностью (RDA) в Хартпурском университете в Глостере. Это был ее первый выход в свет после пребывания в больнице.