Сестра короля Чарльза III частично вернулась к выполнению королевских обязанностей. В пятницу, 12 июля, принцесс Анна посетила Национальный чемпионат Ассоциации верховой езды для людей с инвалидностью (RDA) в Хартпурском университете в Глостере.

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73-летняя принцесса Анна призналась, что ничего не может рассказать журналистам о своей травме, которую получила накануне.

Я ничего не помню об этом,

– ответила принцесса.



Принцесса Анна / Фото из инстаграма королевской семьи

23 июня сестра короля Чарльза III получила травму головы, что привело к сотрясению мозга и частичной потере памяти.

Считается, что инцидент мог случиться во время прогулки, а ударить принцессу мог ее лошадь.

Принцессу Анну тогда госпитализировали. Состояние было стабильное, поэтому Ее Высочество через несколько дней вернулась домой. Однако она отменила несколько запланированных событий, чтобы восстановиться.