Поэтому, на днях Яна призналась, поддерживает ли тесную связь с коллегой после участия в песенном конкурсе. Интересно, что артистка отметила, что они с Аленой имеют разные характеры.

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По словам артистки, их сотрудничество всегда было положительным и непринужденным, однако Jerry Heil уточнила, что они с alyona alyona не являются близкими подругами, но всегда готовы поддержать друг друга.

Мы общались всегда как-то очень легко. Видимо, поэтому и альбом так быстро написали, и трек для Евровидения. Мы достаточно разные характерами, поэтому не общаемся ежедневно, однако я всегда знаю, что у меня есть ее плечо, а у нее – мое. Во Львове на концерте на этом самом плече я так расплакалась, что несколько минут не могла остановиться. Осознание женской силы, поддержки, того пути, который мы прошли вместе, и как за это время породнились, – это очень мощно,

– рассказала исполнительница.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona на сцене Евровидения-2024 исполнили трек Teresa&Maria, вдохновленный стойкостью украинских женщин во время войны. Их выступление получило высокую оценку как жюри (146 баллов), так и зрителей (307 баллов). Суммарный результат в 453 балла обеспечил украинскому дуэту почетное третье место в престижном международном конкурсе. В то же время победу получила Швейцария, которую представляли Nemo с песней The Code.

Интересно, что после успешного выступления на Евровидении Jerry Heil не замедлила с новым творческим наследием. Певица выпустила мини-альбом MARIA, в который вошли четыре композиции, включая хит Teresa & Maria.