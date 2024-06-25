Принцесса Анна находится в больнице: известны новые подробности инцидента
Источник:The Daily Mail
Вчера в британских СМИ распространили сообщение о том, что сестру короля Чарльза III госпитализировали. Стало известно больше подробностей о ее состоянии.
Сейчас принцесса Анна находится в больнице. У нее произошло сотрясение мозга во время прогулки по поместью в Геткомб-парке в Глостершире, загородной резиденции принцессы. В прессе считают, что принцессу ударил ее лошадь.
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Теперь сообщают, что из-за травмы принцесса Анна не может вспомнить, что именно случилось. Прежде чем доставить ее в больницу, принцессе вызвали медицинскую помощь. Ее Высочество сопровождал муж, сэр Тим Лоуренс.
Из-за ранения головы принцесса Анна не будет выполнять королевские обязанности в течение нескольких дней, за ней будут ухаживать врачи. Рабочий визит в Канаду, который должен был состояться в четверг, отменили.
Сестра короля находится в сознании. Она хорошо себя чувствует, поэтому должна быстро выздороветь.
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