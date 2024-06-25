Зараз принцеса Анна перебуває в лікарні. У неї стався струс мозку під час прогулянки по маєтку в Геткомб-парку в Глостерширі, заміській резиденції принцеси. У пресі вважають, що принцесу вдарив її кінь.

До слова "Яблуко від яблуні": у мережі обговорюють запальні танці принца Вільяма та його сина Луї

Тепер повідомляють, що через травму принцеса Анна не може пригадати, що саме трапилося. Перш ніж доправити її до лікарні, принцесі викликали медичну допомогу. Її Високість супроводжував чоловік, сер Тім Лоуренс.

Через поранення голови принцеса Анна не виконуватиме королівських обов'язків протягом кількох днів, за нею доглядатимуть лікарі. Робочий візит до Канади, що мав відбутись у четвер, скасували.

Сестра короля перебуває у свідомості. Вона добре почувається, тому повинна швидко одужати.

Британська королівська сім'я: останні новини