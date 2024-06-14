Не принято в королевской семье: принца Уильяма застукали с личной вещью

Принц Уильям направляется в уэльскую столицу Кардифф. Кенсингтонский дворец опубликовал фотографию Его Высочества, где виднеется личная вещь мужчины, которую не принято показывать британской королевской семье.

Недавно первая леди Франции Брижит Макрон своим действием также вызвала внимание пользователей. Она пыталась взять за руку британскую королеву Камиллу, однако монархиня проигнорировала такой жест.

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Кенсингтонский дворец опубликовал новое фото принца Уильяма. На кадре Его Высочество сидит в поезде, который едет в Кардифф. В то же время на фотографии виднеется стол, на котором лежат красная папка и черный IPhone. Интересно, что королевская семья старается не показывать свои гаджеты. Однако, Кейт Миддлтон ранее довольно часто радовала поклонников фотографиями своей семьи, снятыми на собственный смартфон.

К тому же в 2022 году принц Уильям совершил визит в штаб-квартиру BAFTA в Лондоне. Он встретился с подростками, чтобы рассказать о рисках постоянного проведения времени за телефонами.

Также мужчина поделился, что пытается следить за временем, которое его дети проводят за экранами. Впрочем, принц Уильям признался, что любит проводить время за просмотром фильмов.

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