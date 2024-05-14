Впервые за долгое время: принц Уильям появился на публике с онкобольным отцом

14 мая 2024, 00:27
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инстаграм принца и принцессы Уэльских

На днях принц Уильям опубликовал фото с королем Чарльзом III. Оказалось, что они вместе посетили официальную встречу.

Его Величества с сыном прибыли в Центр армейской авиации в Миддл Уоллопе в графстве Хэмпшир. Там прошла специальная церемония.

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Что произошло на встрече короля Чарльза III со старшим сыном

Монарх официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уэльскому.

Что известно о состоянии здоровья короля Чарльза III

  • В начале февраля у 75-летнего монарха диагностировали рак.
  • К счастью, болезнь обнаружили на ранних стадиях, что позволило королю оперативно начать лечение.
  • Из-за этого медики рекомендовали ему временно прекратить выполнять свои государственные обязанности. В то же время Его Величество возобновил их 30 апреля. Тогда он в сопровождении королевы Камиллы совершил визит в онкологический центр.
  • Также запланированы еще несколько выходов монарха и прием во дворце императора Японии.
  • Сообщается, что Его Величество прошел курс лучевой терапии в Лондоне.
  • Источники, близкие к монарху, рассказали, что во время болезни между монархом и его невесткой Кейт Миддлтон сложились близкие отношения. Говорят, что Ее Высочество воспринимает короля больше как отца, чем как правителя, и они часто любят проводить свободное время вместе.

Автор: Софія Хомишин