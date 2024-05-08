Принц Гарри приехал в Лондон: увидится ли он с больным отцом

Принц Гарри посетил Великобританию с короткой командировкой. Однако воссоединения семьи не будет – король Чарльз III не будет встречаться с сыном.

В ближайшее время организации Invictus Games Foundation, патроном которой является принц Гарри, исполнится 10 лет. По этому случаю запланирован ряд событий, поэтому герцог приехал в Британию.

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Принц Гарри не увидится с отцом

Представитель принца Гарри сообщил, что у него не состоится встречи с отцом, Чарльзом III. Король слишком занят, чтобы увидеть сына.

К сожалению, это будет невозможно из-за насыщенной программы Его Величества. Герцог, конечно, с пониманием относится к дневнику обязательств и различным другим приоритетам своего отца и надеется увидеть его вскоре,

– сказал представитель герцога.

Последний раз Чарльз III и принц Гарри виделись в феврале. Их встреча состоялась после того, как король объявил о диагнозе.

Последнее о Чарльзе III

В конце апреля Букингемский дворец сделал заявление о том, что Чарльз III вскоре планирует вернуться к королевским обязанностям. Очевидно, это хороший знак относительно его лечения от рака.

Уже 30 апреля монарх вернулся к исполнению своих обязанностей. Его Величество вместе с королевой Камиллой совершили совместный визит в онкологический центр. Впоследствии планируется еще несколько выходов и прием во дворце императора Японии.