Более того, это первое публичное выступление принца с момента объявления известия о раке Кейт Миддлтон. Так, Гарри решил воспользоваться возможностью, чтобы заявить о приобретении нового гражданства.

Не пропустите Поздравила с победой на матче: Меган Маркл страстно поцеловала Гарри на публике

Принц Гарри больше не резидент Великобритании

17 апреля, принц, через видеосвязь, принял участие в ежегодном общем собрании экологической туристической организации Travalyst, расположенной в Лондоне. Компания основана самим Гарри в 2019 году, и в эту среду она представила отчетность, где была подана обновленная информация о владельце. В документации указано, что место жительства из страны "Великобритания" было изменено на "Соединенные Штаты".

Как известно, в 2020 году принц вместе с женой Меган Маркл переехал в Америку, где до сих пор живет со своими детьми – 4-летним сыном Арчи и 2-летней дочерью Лилибет. Из-за того, что супруги вышли из королевской семьи, их выселили из собственного дома Фрогмор Коттедж в Британии, который подарила им покойная королева. В то же время только в 2023 году они освободили этот дом, что оставило их без официально зарегистрированного жилья в Великобритании.

Интересно, что когда Гарри и Меган имеют желание посетить Британию, то они вынуждены останавливаться у друзей или в отеле.

Дом для меня сейчас, пока, в Штатах. И это действительно так чувствуется. Нас встретили с распростертыми объятиями, и мы создали такое замечательное сообщество в Санта-Барбаре,

– сказал принц еще в 2022 году.

Что известно об отказе Гарри от королевских обязанностей