Во время визита Лондона: принц Гарри отказал во встрече королю Чарльзу ІІІ

В мае этого года принц Гарри не смог увидеться в Лондоне со своим отцом Чарльзом III из-за занятости монарха. Однако, как оказалось, сын короля сам не изъявил желания встретиться с Его Величеством.

Впрочем, до этого инсайдер сообщал, что причиной, почему Гарри и Чарльз III не смогли встретиться была королева Камилла. Теперь появилась еще одна вероятная версия, почему принц не увиделся с отцом.

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Почему принц Гарри не встретился с королем Чарльзом III

Монарх пригласил Гарри остаться на период визита Лондона в королевской резиденции, поскольку принц сейчас проживает в США.

Однако, мужчина отказался, потому что это предложение не сопровождалось никакими условиями безопасности. Принц Гарри должен был находиться в резиденции на открытой местности и без охраны полиции.

Поэтому он принял решение остановиться в гостинице. После этого случая Гарри теперь должен сообщать минимум за 28 дней о своем визите в Великобританию. Более того, принц должен предупреждать еще и обо всех деталях организации поездки, чтобы ему могли создать те условия безопасности, о которых он просит.

Что известно о других версиях, почему Гарри не встретился с Чарльзом III