Отметим, что недавно близкая подруга королевской семьи Амайя Арриета рассказала, что супруги принца Уильяма и Кейт Миддлтон "переживают настоящий ад". Приятельница семьи переживает за пару в столь сложное время.
Не пропустите Кейт Миддлтон рассекретила трогательное прозвище принцессы Шарлотты
Когда Кейт Миддлтон вернется к работе
21 мая представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Кейт вернется к своим обязанностям. Впрочем, это произойдет, когда врачи ей разрешат.
Ожидается, что принцесса не вернется к работе, пока не решит ее медицинская команда,
– сказал представитель дворца.
Кто оперировал Кейт в начале этого года
Хирургическое вмешательство Ее Высочества сделали врачи из престижной римской клиники Gemelli. В ней работают уважаемые медицинские специалисты. В то же время они занимались лечением чиновников, среди которых – Папа Римский Франциск.
Специалисты прилетели в Великобританию, чтобы прооперировать принцессу Уэльскую.
Что известно про рак Миддлтон
- В середине января этого года Кейт сделал операцию на брюшной полости в частной клинике Лондона. Через 12 дней принцессу Уэльскую выписали.
- В течение двух месяцев ее высочество не появлялось на публике, что вызвало волнение у людей. Впрочем, папарацци удалось сделать кадр, на котором Миддлтон сидела в машине с матерью у Виндзорского замка.
- А в марте этого года стало известно, что у супруги принца Уильяма диагностировали рак, и сейчас она проходит курс химиотерапии.