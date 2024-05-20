Представитель Нидерландов Йост Кляйн впервые прокомментировал дисквалификацию на Евровидении-2024
20 мая 2024, 18:50Читати новину українською
Источник:AD
В этом году на песенном конкурсе Евровидение-2024 дисквалифицировали участника из Нидерландов. Йост Кляйн впервые отреагировал на этот инцидент.
Это произошло во время фестиваля Freshtival в Энсхеде. На сцене артист исполнил свою конкурсную песню Europapa и коротко высказался о песенном конкурсе.
Не пропустите Победители Евровидения-2024 Nemo признались, что их награда исчезла
Что Йост Кляйн сказал о дисквалификации
Исполнитель решил никак не комментировать инцидент, однако отметил, что любит своих фанов.
Теперь я международный артист. Знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария о дисквалификации, но я просто скажу, что люблю вас,
– высказался артист.
Почему представителя Нидерландов дисквалифицировали с Евровидения-2024
- Это произошло после жалобы, поданной членом съемочной группы.
- Шведская полиция сейчас расследует это дело, что побудило организаторов считать неуместным дальнейшее участие певца Йоста Кляйна в гранд-финале международного песенного конкурса.
- Это решение встретило несогласие со стороны нидерландской телерадиокомпании AVROTROS, которая считает наказание непропорциональным.
- Как следствие, Нидерланды отказались оглашать оценки своего жюри для конкурсантов из других стран на Евровидении.