Имеют большие шансы на победу: Швейцария зажгла сцену в финале Евровидения-2024

Представители Швейцарии на Евровидении-2024 уже выступили в гранд-финале на главной сцене конкурса. Nemo показали невероятный номер, который запомнился зрителям.

Швейцария до сих пор остается одним из главных фаворитов букмекеров. Сейчас Nemo пророчат второе место на Евровидении.

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Как выступили Nemo в финале Евровидения-2024

11 мая представители Швейцарии зажгли сцену в большом финале песенного конкурса. Nemo вышли на сцену в красно-оранжевом наряде. Артисты стояли на спутнике, который крутился посреди сцены, чем удивили еврофанов.

В то же время они продемонстрировали невероятный вокал. В песне The Code объединены различные стили музыки – опера, электро и поп. Зрители провожали Nemo бурными аплодисментами и громкими криками.

Nemo – The Code: смотрите видео онлайн

Что известно о представителях Швейцарии