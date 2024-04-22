Это даже не критика, - Позитив внезапно заговорил о Каменских, которая строит карьеру за границей

Украинский певец Позитив откровенно поделился мыслями относительно попыток артистки Насти Каменских прославиться за границей. К тому же он высказался и о главной миссии украинских артистов.

В марте этого года Настя опубликовала фото, где она вместе с Потапом работает над созданием нового музыкального альбома. Артистка не оставляет свою мечту стать известной за рубежом.

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Артист честно признался, что не уважает такой выбор Насти. По его мнению, попытки построить карьеру за границей не являются правильным во времени войны.

Могу сказать только личное. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально. И прям как она это делает. Ну это чисто мое мнение,

– поделился певец.

В то же время Позитив отметил, что украинским артистам надо работать на свою родину и аудиторию. К тому же певец уже занимается поиском талантливой молодежи для будущего сотрудничества с ней.

Самая главная миссия украинских артистов сейчас – быть здесь и работать для своей аудитории. Украинский шоубизнес проходит эволюцию. Я уже нахожусь в поиске талантливых людей. Я точно буду сотрудничать с молодыми артистами. Не думаю что с теми, кто уже запустил свой моторчик,

– признался артист.

Интервью Позитива: смотрите видео онлайн

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