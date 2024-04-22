Это даже не критика, - Позитив внезапно заговорил о Каменских, которая строит карьеру за границей
Источник:"МУЗ_ТРЕНД"
Украинский певец Позитив откровенно поделился мыслями относительно попыток артистки Насти Каменских прославиться за границей. К тому же он высказался и о главной миссии украинских артистов.
В марте этого года Настя опубликовала фото, где она вместе с Потапом работает над созданием нового музыкального альбома. Артистка не оставляет свою мечту стать известной за рубежом.
К слову Позитив впервые высказался о вероятной свадьбе бывшей жены
Как Позитив относится к зарубежной карьере Каменских
Артист честно признался, что не уважает такой выбор Насти. По его мнению, попытки построить карьеру за границей не являются правильным во времени войны.
Могу сказать только личное. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально. И прям как она это делает. Ну это чисто мое мнение,
– поделился певец.
В то же время Позитив отметил, что украинским артистам надо работать на свою родину и аудиторию. К тому же певец уже занимается поиском талантливой молодежи для будущего сотрудничества с ней.
Самая главная миссия украинских артистов сейчас – быть здесь и работать для своей аудитории. Украинский шоубизнес проходит эволюцию. Я уже нахожусь в поиске талантливых людей. Я точно буду сотрудничать с молодыми артистами. Не думаю что с теми, кто уже запустил свой моторчик,
– признался артист.
Интервью Позитива: смотрите видео онлайн
Что известно о карьере Каменских в Колумбии
- Артистка уже некоторое время работает на латиноамериканскую аудиторию. Она выпускает песни на испанском и общается на этом языке в своих видео.
- Так, с февраля этого года Настя вслед за Потапом поехала покорять Латинскую Америку, а именно Колумбию. Исполнительница объяснила, что сейчас стремится в своем творчестве искать новые звучания, обмениваться опытом и сочетать украинские корни с латиноамериканскими ритмами.
- В то же время Потап тоже заявил, что переехал в страну для развития карьеры. Он поделился, что хочет работать с мировыми звездами.
- Однако не все поклонники поддержали идею Каменских и Потапа. Пользователи не понимают, почему звезды не работают в Украине.
- К тому же Каменских недавно опубликовала фрагмент клипа на новую песню "Moloko". Впрочем, он тоже не очень понравился фанатам. Дело в том, что на видео Настя одета в зеленое платье и в серебряный топ, который имитирует анатомическую форму груди. Артистка акцентирует на своем бюсте во время исполнения композиции, что показалось пользователям неуместным и слишком откровенным. Настя уже отреагировала на хейт, однако это вызвало еще большего количества негативных комментариев.