У березні цього року Настя опублікувала фото, де вона разом з Потапом працює над створенням нового музичного альбому. Артистка не залишає свою мрію стати відомою за кордоном.

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Як Позитив ставиться до закордонної кар'єри Каменських

Артист чесно зізнався, що не поважає такий вибір Насті. На його думку, спроби побудувати кар'єру за кордоном не є правильним у часі війни.

Можу сказати тільки особисте. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі. І прям як вона це робить. Ну це чисто моя думка,

– поділився співак.

Водночас Позитив зазначив, що українським артистам треба працювати на свою батьківщину та аудиторію. До того ж співак вже займається пошуком талановитої молоді для майбутньої співпраці з нею.

Найголовніша місія українських артистів зараз – бути тут і працювати для своєї аудиторії. Український шоубізнес проходить еволюцію. Я вже перебуваю в пошуку талановитих людей. Я точно буду співпрацювати з молодими артистами. Не думаю що з тими, хто вже запустив свій моторчик,

– зізнався артист.

Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн

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