На фотографии можно увидеть не только звездную пару, но и известного саунд-продюсера Томаша Лукача. Интересно, что таким образом артисты решили рассекретить для чего они отправились за границей.

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Чем Каменских и Потап занимаются за границей

Выяснилось, что супруги и саунд-продюсер сейчас работают над новым альбомом, обещая вскоре порадовать своих поклонников свежей музыкой.

Где сейчас Потап и Каменских