Позитив подтвердил роман с известной танцовщицей: имя избранницы артиста

Рэпер и певец Позитив долгое время скрывал отношения и говорил, что говорить о его романе - не время. Но после волны новых сплетен он наконец показал любимую.

Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) опубликовал на личной странице романтическое видео. Таким образом он впервые официально показал девушку, с которой находится в отношениях.

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Позитив подтвердил роман с танцовщицей

Оказалось, что избранницей рэпера является Юлия Сахневич – известная танцовщица и участница "Танцев со звездами". Позитив не стал комментировать видео, лишь оставил в подписи эмоджи в виде сердца.

Позитив впервые показал любимую: видео

Что известно о личной жизни Позитива

В 2021 году Позитив объявил о разводе с женой Анной Андрейчук – вместе пара была около 13 лет. До разрыва пара уже жила отдельно, хоть и планировала совместное будущее.

О новом романе Позитива заговорили еще в 2020 году, когда он участвовал в "Танцах со звездами". Партнершей артиста была Юлия Сахневич, поэтому уже с тех пор в сети паре приписывали роман. Позитив рассказывал, что действительно переписывался с другими во время брака, но до физической измены не доходило.

Артист хотел признаться об отношениях с Юлией Сахневич уже давно, но каждый раз откладывал это, потому что считал, что такие новости "не ко времени". До этого Позитив рассказывал, что уже думал об официальном браке и свадьбе.