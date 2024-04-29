Алина Гросу опубликовала видео об истории своих бывших отношений. Ее бойфрендом был известный актер, в то же время об этих отношениях ранее никто не знал.

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Алина Гросу во второй раз вышла замуж

В ролике певица рассказала о том, что эти отношения продолжались между ее первым и вторым браком. Таким образом Алина Гросу официально подтвердила, что во второй раз вышла замуж.

Так случилось, что моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали, что я была в отношениях с этим человеком, интернет об этом не знает. Но это также очень публичный человек и это актер. Это не то, о чем вы подумали! Отношения длились около года,

– рассказала Алина Гросу.

Заметим, еще с февраля певица намекает на второе замужество. Звезда публиковала романтический клип и влюбленные фото с мужчиной, лицо которого скрывает. Из-за того, что Гросу не делала конкретных заявлений, у некоторых фанов складывалось впечатление, что артистка пиарится на слухах.

Как Алина Гросу пережила измены экс-бойфренда

Алина Гросу не стала раскрывать имя бывшего бойфренда, который несколько раз ей изменял. Их роман начался потому, что певица была расстроенной из-за первого развода, а мужчина уделял ей много внимания.

Это какое-то время развивалось, мы начали жить вместе. Он уехал в командировку. Я увидела, что в этой командировке у него какое-то очень близкое общение с девушками, что-то мне это не очень нравилось. Мне было стыдно ему говорить, потому что я же не такая крейзи, чтобы видеть измену во всем,

– рассказала артистка.

Алина Гросу об изменах со стороны бывшего бойфренда: видео

Уже в этой командировке произошла первая измена. Следующая состоялась с еще одной популярной актрисой. Впоследствии бойфренд еще раз изменил Алину. Певица отметила, что это не полная история этих токсичных отношений.