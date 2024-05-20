Новая девушка Позитива поделилась первым фото с любимым: редкие кадры
20 мая 2024, 14:27Читати новину українською
Источник:Юлия Сахневич
Алексей Завгородний долгое время скрывал роман с танцовщицей Юлией Сахневич. В то же время теперь девушка поделилась первым совместным фото с партнером.
Таким образом она поздравила Позитива с днем рождения. Артисту 19 мая исполнилось 35 лет.
Вас также может заинтересовать Мой гений, – Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с днем рождения
Какое фото опубликовала Юлия Сахневич
Танцовщица выставила фотографию, где стоит рядом с любимым на природе. Она предстала в белой юбке и черной жилетке, а Позитив – в футболке с анималистическим принтом и черных штанах.
Ты достоин только всего самого лучшего! Только вперед и никогда назад. А я всегда буду рядом,
– подчеркнула Сахневич.
Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич
- Об их романе впервые заговорили в 2020 году, когда Алексей принял участие в шоу "Танцы со звездами", где танцовщица была его партнершей.
- Пару неоднократно видели на публике вместе. В частности, недавно они вдвоем посетили концерт Артема Пивоварова в столице.
- После этого рэпер официально подтвердил отношения с Юлией, тогда он опубликовал романтическое видео с девушкой.
- Исполнитель признался, что уже готов жениться, назвав Сахневич идеальной парой для себя. Кроме того, Позитив поделился своим желанием стать отцом в ближайшем будущем.