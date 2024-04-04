Про*обчик, – Потап оправдался за афишу для концерта в стиле "русского ретро"

После того, как в сети возмутились из-за афиши на концерт Потапа в Германии, где его представили как артиста "русского ретро", исполнитель обратился к поклонникам. Он попросил прощения.

Надпись на постере, по его словам, про*обчик. Впрочем, теперь все уже исправили.

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Что Потап сказал о скандальной афише

Рэпер извинился за надпись "русское ретро" на постере и заявил, что это организаторы события с ним не согласовали.

Знаю кипиш по поводу афиши. Справедливо. Это человеческий фактор. И я не один, кто попадал в такие ситуации,

– объяснил Потапенко.

Афишу Потапа изменили / Фото с сайта клуба Prime

После этого он пригласил всех желающих посетить выступление.

Всех приглашаю на концерты. Будет весело. Ну извините, не досмотрели,

– подытожил певец.

Что этому предшествовало