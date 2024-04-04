Интересно, что там он выступит как артист "русского ретро". К тому же будет исполнять русскоязычные треки.
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Что известно о выступлении Потапа в Германии
Концерт запланирован на 13 апреля в Билефельде. На сцене рэпер вживую исполнит треки из репертуара Потапа и Насти, "Время и Стекло" и Mozgi.
Обычный билет на мероприятие стоит 12 евро, то есть около 500 гривен. В то же время можно забронировать залы отдыха, где стоимость колеблется от 116 до 600 евро в зависимости от количества людей и расположения столиков.
Афиша выступления Потапа в Германии/ Фото с сайта клуба Prime
Интересно, что уже во время полномасштабного вторжения в клубе Prime выступали российские артисты, такие как Миша Марвин, Бьянка, Клава Кока, Моргенштерн и другие.
Российские исполнители, которые выступали в Prime / Скриншоты из инстаграмма клуба
Какие еще зашквары случались с Потапом за время большой войны
- В начале полномасштабного вторжения певец был в Испании, однако в сентябре 2022 года вернулся в Украину. В то же время до сих пор часто выезжает за границу.
- Ранее он называл свои зарубежные поездки "рабочими", отметив, что сосредоточен на создании "сложных бизнес-схем" и налаживании "мощных связей".
- В частности сейчас продюсер поехал в Латинскую Америку. По словам Потапа, там он хочет сотрудничать с талантливыми артистами для создания новых хитов.
- Интересно, что в ноябре прошлого года репера заметили на вечеринке в Дубае (ОАЭ) вместе с россиянами. Он попал на видео, где разговаривал на русском языке.
- До этого в марте 2023 года исполнитель выпустил песню под названием "Волонтер" как дань памяти тем, кто помогает Украине. Однако трек получил негативную реакцию от слушателей из-за своего упрощенного, а иногда и эротизированного текста. Такие строки, как "танцуй, крошка" и "не спрашивай меня, где я провел ночь, я был добровольцем", вызвали возмущение среди пользователей.