"Похороны" артиста также уже прокомментировали его фаны. У поклонников разделились мнения по этому вопросу.
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Что в сети пишут о смерти Потапа
Несколько дней назад на неизвестном канале в ютубе вышел ролик о том, что певец отошел в вечность. Скриншот этого видео к себе на страницу 1 апреля выставил сам артист и под публикацией оставил смайлы в виде молящихся ладоней.
Заметим, что на этом ютуб-канале часто выпускают контент о "смерти" разных знаменитостей. В частности, Оли Поляковой, Олега Винника, Влада Ямы и других.
В сети люди неоднозначно отреагировали на такую шутку певца. Некоторые иронично восприняли такое сообщение, а другие считают, что сегодня неуместно шутить о смерти.
- "Как на самом деле жаль этого добряка";
- "Лучше так не шутить. Дай Бог вам долго жить";
- "Вместо похоронного включим "Дикую дичь" или "Волонтера"";
- "Странное чувство юмора в наше время";
- "Какая-то дебильная шутка, нельзя с этим шутить, тем более сейчас, когда гибнут наши защитники. Позор".
Впоследствии Потап выставил свое новое фото.
Все еще жив и здоров,
– подписал фотографию рэпер.
Где сейчас Потап
- Продюсер и его жена Настя Каменских отправились в Латинскую Америку.
- Рэпер отметил, что поехал за океан, чтобы работать с талантливыми артистами и продюсировать хиты. Певица также выразила желание развивать свою карьеру за рубежом, сочетая украинскую тематику с опытом известных латиноамериканских авторов.
- Сейчас Потап и Настя вместе с саунд-продюсером Томашем Лукачем работают над новым альбомом.