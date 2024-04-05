Потап уехал из Украины перед началом полномасштабного вторжения якобы из-за запланированного выступления в Испании. Войну он встретил за границей. Рэпер активно записывал различные ролики, в которых обращался к россиянам и осуждал российскую агрессию. Впрочем, домой так и не вернулся.

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Почему Потап не вернулся в Украину

В сети звезде постоянно писали, почему он отказывается ехать обратно. Более 6 месяцев Потап не комментировал упреки. Позже он дал комментарий, в котором прикрылся, что за пределами Украины он более эффективен и полезен, чем на Родине. Мол, там он налаживает помощь, проводит благотворительные выступления, средства с которых перечисляет на ВСУ.

Как-то Каменских объяснила, что у мужа нет свободной минутки приехать домой, потому что у него плотный график. Кроме того, певица отмечала, что они не сбежали из страны, в чем их постоянно обвиняют, а просто застряли за границей.

Потап / фото из инстаграма певца

Далее Потап заявил, что в начале вторжения заочно записался в тероборону. По его словам, он очень хотел пойти на фронт, поэтому его отец пошел в военкомат и записал его в ряды теробороны. Впрочем, позже рэпер решил подождать со своим желанием и продолжить делать то, что умеет, – заниматься благотворительностью, писать музыку.

В это время СМИ облетели снимки Потапа с последствиями простуды лицевого нерва. Сначала все жалели рэпера, но совсем скоро он сел в лужу.

Рэпер выпустил скандальный трек "Волонтер", в котором унизил людей, которые помогают. "Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила", – именно эти строки песни вызвали шквал негатива в сети. Позже рэпер извинился за свой трек.

Потап – Волонтер – слушать онлайн трек:

Чем занимается Потап за границей

В своем инстаграме артист постоянно демонстрирует, как путешествует по миру. Все поездки, говорит, рабочие, чтобы наладить дипломатические отношения, выгодные для помощи Украине.

Он постоянно проводит благотворительные аукционы, построил NFT-платформу Help UA, которая помогает пострадавшим от войны людям, является амбассадором батальона "Добробат", успел профинансировать восстановление дома жительницы Гостомеля – Надежды Ивановны.

Потап / фото из инстаграма певца

Кроме того, Потап постоянно отмечает, что за пределами Украины занимается написанием мировых хитов. Часто показывается с Каменских на различных мероприятиях. Например, не так давно побывали в Майами на церемонии премии Lo Nuestro Awards в роли специальных гостей из Украины

Вопреки этому, рядом с именем Потапа всегда и скандал. Шоумен любит эпатаж. Его нередко видят в компании россиян, а не так давно в Германии была анонсирована вечеринка с его участием под названием "russian retro".

Личная жизнь

С началом войны в СМИ постоянно появляются заголовки о проблемах в браке Потапа и Насти. Хотя супруги опровергают все слухи, в их аккаунтах в инстаграме все меньше и меньше совместных фото. Однако в шоубизнесовых кулуарах перешептываются, что между влюбленными действительно все не так просто.

Потап и Настя / фото из инстаграма певца

А в июне 2023 году экс-супруга и бывшая бизнес-партнер Ирина Горовая заявила, что прекратила сотрудничество с Потапом, а их бренд Mozgi Entertainment теперь называется Pomitni. По словам Горовой, ее с Алексеем связывает только общий сын Андрей.