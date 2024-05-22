Европейская Миннесота: Потап рассекретил, в какую страну приехал ради работы над музыкой
Источник:Потап
Потап уехал из Украины перед началом полномасштабного вторжения. С тех пор рэпер путешествует по Европе, где периодически дает концерты и занимается созданием музыки. Впрочем, недавно он сообщил о своем новом местонахождении.
В то же время, продюсер поделился, что планирует в этой стране снять несколько клипов. Более того, артист показал новые кадры по его работе.
Не пропустите Украинский актер и экс-супруг путинистки Егоровой: находится ли в Украине Антин Мухарский
Где сейчас Потап
Рэпер опубликовал фотографию, на которой стоит на съемочной площадке. Потап отметил, что сейчас находится в городе София в Болгарии. Там он планирует создать несколько видеоработ и заняться разработкой еще троих.
Болгария быстро развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окрестных районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Таливуд, и K-Pop,
– признался артист.
К тому же Потап рассказал о красоте города, где работает над клипами. В то же время певец отметил, что команда со всего мира будет заниматься созданием контента для "западного рынка".
Если бы я подписал, что я в Миннесоте, вы бы поверили, так реалистично смотрится киногород. Оно построено в пригороде столицы Болгарии, Софии. Замечательные режиссеры и операторы, продюсеры и гримеры из разных стран вместе с украинскими профессионалами создают уникальный продукт для рынков Америки и Латинской Америки.
– поделился продюсер.
Куда Потап ездит в последнее время
- Зимой 2024 года он уехал в Колумбию, поскольку хотел сотрудничать с иностранными артистами и продюсерами. В то же время с ним находилась и Настя Каменских.
- В апреле этого года сетью распространилась информация о выступлении Потапа в пророссийском клубе Берлина. Мероприятие называлось russian retro. Впрочем, продюсер исправил афишу и извинился за эту формулировку.
- Однако Потап выступил на этом событии, где исполнил русскоязычные хиты групп "Время и Стекло", "Потапа и Насти"
- Недавно рэппер был в Париже и Мадриде, где тоже занимался музыкой. Впрочем, он находится в столице Болгарии, Софии. Там он будет снимать два клипа и будет работать над разработкой еще трех видеоработ.