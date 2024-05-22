Европейская Миннесота: Потап рассекретил, в какую страну приехал ради работы над музыкой

22 мая 2024, 09:05
Читати новину українською

Источник:

Потап

Потап уехал из Украины перед началом полномасштабного вторжения. С тех пор рэпер путешествует по Европе, где периодически дает концерты и занимается созданием музыки. Впрочем, недавно он сообщил о своем новом местонахождении.

В то же время, продюсер поделился, что планирует в этой стране снять несколько клипов. Более того, артист показал новые кадры по его работе.

Не пропустите Украинский актер и экс-супруг путинистки Егоровой: находится ли в Украине Антин Мухарский

Где сейчас Потап

Рэпер опубликовал фотографию, на которой стоит на съемочной площадке. Потап отметил, что сейчас находится в городе София в Болгарии. Там он планирует создать несколько видеоработ и заняться разработкой еще троих.

Болгария быстро развивается в секторе производства музыкального контента, ТВ и кинопродукции. В Софии и окрестных районах расположены целые города-павильоны, где снимают как Голливуд, так и Таливуд, и K-Pop,
– признался артист.

К тому же Потап рассказал о красоте города, где работает над клипами. В то же время певец отметил, что команда со всего мира будет заниматься созданием контента для "западного рынка".

Если бы я подписал, что я в Миннесоте, вы бы поверили, так реалистично смотрится киногород. Оно построено в пригороде столицы Болгарии, Софии. Замечательные режиссеры и операторы, продюсеры и гримеры из разных стран вместе с украинскими профессионалами создают уникальный продукт для рынков Америки и Латинской Америки.
– поделился продюсер.

Куда Потап ездит в последнее время

  • Зимой 2024 года он уехал в Колумбию, поскольку хотел сотрудничать с иностранными артистами и продюсерами. В то же время с ним находилась и Настя Каменских.
  • В апреле этого года сетью распространилась информация о выступлении Потапа в пророссийском клубе Берлина. Мероприятие называлось russian retro. Впрочем, продюсер исправил афишу и извинился за эту формулировку.
  • Однако Потап выступил на этом событии, где исполнил русскоязычные хиты групп "Время и Стекло", "Потапа и Насти"
  • Недавно рэппер был в Париже и Мадриде, где тоже занимался музыкой. Впрочем, он находится в столице Болгарии, Софии. Там он будет снимать два клипа и будет работать над разработкой еще трех видеоработ.

Автор: Влада Пономарьова