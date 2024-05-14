Приезд в Украину и трек с alyona alyona и Jerry Heil: Nemo заинтриговали планами после победы
Источник:Евровидение Украина
Триумфаторы Евровидения-2024 Nemo намекнули на то, что готовят совместную песню с украинками alyona alyona и Jerry Heil. К тому же швейцарцы признались о желании приехать в Киев.
Представительницам Украины на Евровидении 2024 – alyona alyona и Jerry Heil – удалось подружиться с участниками из многих других стран. В том числе и с лидерами песенного конкурса.
К слову Alyona alyona объяснила, почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024
Nemo о сотрудничестве с alyona alyona и Jerry Heil
Еще на бирюзовой дорожке alyona alyona и Jerry Heil похвастались, что подружились с Nemo из Швейцарии. Тогда певцы намекнули на то, что готовят что-то вместе.
Эти двое (alyona alyona и Jerry Heil – Show 24) – они такие удивительные! Вы даже не представляете, какое сокровище имеете. Это правда, самые удивительные люди. Я восхищаюсь и так хочу продолжать наше общение. Кто его знает, может, что-то вместе и устроим... Мы не знаем, может, и создадим что-то,
– сказали Nemo.
Nemo также признались, что надеются посетить Украину после Евровидения. Об этом они также говорили на пресс-конференции уже после победы.
Интервью с Nemo: смотрите видео онлайн
Чем известны победители Евровидения-2024
- На Евровидении-2024 победила Швейцария. Ее представителями были 24-летние Nemo с песней The Code – они получили 591 балл от зрителей и жюри.
- Настоящее имя исполнителей – Немо Меттлер. Они занимаются музыкой с самого детства и умеют играть на нескольких музыкальных инструментах. Широкая публика узнала об артистах в 2017, когда в Nemo вышел сингл, ставший хитом.
- Nemo получили 5 наград Swiss Music Awards, а уже в 2024 году они прошли национальный отбор в Швейцарии.