Ночью 19 мая состоялся бой Усика и Фьюри. По его результатам, победу одержал украинец, получив титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Какую фотографию показала Екатерина Усик

19 мая жена украинского боксера опубликовала кадр, на котором целует своего мужа после объявления результатов поединка. Екатерина отметила, что весь мир увидел, что украинцы это сильные люди. В то же время она поблагодарила всех за поддержку Александра во время боя с Тайсоном.

Спасибо всем за поддержку, за веру в нас. Это очень важно! Каждый день доказывать, что украинцы – это сильные и свободные люди. Вместе мы сила. Весь мир это видит. Слава украинскому народу. Слава всем, кто защищает,

– поделилась жена Усика.

Что известно о поединке Усика с Фьюри