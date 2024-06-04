Много классных людей на нем разговаривают, – известная украинская певица вступилась за русский

Исполнительница Евгения Власова высказалась об украинском и русском языке. В частности, она вспомнила о том, как начиналась ее музыкальная карьера.

Тогда певица говорит, что пела только на украинском. Однако для того, чтобы быть нужными и зарабатывать деньги отечественные артисты, как и она, переходили на русский. Евгения объяснила, какое у нее отношение к русскому на третий год полномасштабного вторжения.

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Прежде всего она считает, что в Украине люди должны говорить на украинском, однако в целом исполнительница не разделяет людей по языкам или национальностям. Власова не относится к кому-то негативного только потому, что он или она разговаривают на русском.

Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Много хороших, классных людей на нем разговаривают, которые поддерживают Украину... Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Только только потому, что она не общается на украинском,

– подчеркнула знаменитость.

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