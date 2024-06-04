Более того, исполнительница рассказала, что три тысячи долларов в месяц ей не хватает для комфортной жизни. Она не понимает как человек может нормально себя чувствовать с такой суммой.

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Евгения отметила, что сейчас занимается преподаванием современного и йога-пения. В то же время роялти с треков приносят Власовой тоже неплохие средства.

Впрочем, артистка подчеркнула, что не знает как можно прожить на две-три тысячи долларов в месяц, поскольку ей этого не хватает.

Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Я очень боюсь, что за это захейтят, но я не понимаю, как можно жить на 3 тысячи долларов. Я больше трачу и больше зарабатываю. Но приходится работать очень много,

– поделилась певица.

Также исполнительница сравнила заработок на пике своей карьеры и нынешний. По словам Евгении, раньше она получала значительно больше.

Я когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда я выступала, но я более счастливый человек. Но нужно зарабатывать больше,

– призналась Власова.

Евгения Власова о своем заработке: смотрите видео онлайн

Евгения Власова: что известно