В то же время призналась, что не собиралась записывать такие композиции, потому что уже от поп песен перешли к созданию медитативной музыки. Новая лирическая композиция воспевает сакральную силу женщин. Артистка уже даже успела показать фрагмент из клипа к этому треку.
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Что известно о новой песне Евгении Власовой
Текст к "Любовь покоряет" написала Олеся Гаевская, однако сама Евгения была столь поражена содержанием, что решила написать музыку к словам.
Случайно в телеграмм-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. И заставила меня заплакать и ощутить желание ее записать. Ибо в ней я почувствовала это, что есть в моем сердце, да то, кто такая женщина в этом мире действительно. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина это сила любви и нежности,
– подчеркнула Власова.
Что известно о творчестве Евгении Власовой
- Будущая исполнительница проявляла сильную страсть к музыке еще с детства и уже после школы поступила в музыкальное училище Глиера на отделение вокала.
- В 2000 году в жизни Евгении появился Дмитрий Костюк, который сначала взял на себя роль ее продюсера, а затем стал мужем. В тот период Власова получила популярность благодаря своим трекам "Я – живая река", "О тебе", "Ветер надежды" и других.
- Через четыре года артистка родила дочь Нину. Несмотря на личные испытания, включая измену и унижение со стороны мужа, певица решила продолжить свой музыкальный путь, выпуская новые песни и демонстрируя талант на разных конкурсах.
- В 2009 году внезапное исчезновение Евгении Власовой со сцены вызвало разные слухи в прессе. Писали, что знаменитость болеет раком. Однако позже она заявила, что у нее никогда не было онкозаболеваний. По словам артистки, ошибочное представление возникло из-за рекомендации врача по химиотерапии.
- В 2016 году Власова официально объявила о творческой паузе, а в 2021 году певица вернулась на телеэкраны. Тогда она приняла участие в популярном телешоу "Танцы со звездами", но на 8 неделе соревнований покинула проект.
- В начале полномасштабного вторжения артистка с мамой и дочерью были в Киеве, но из-за ухудшения состояния здоровья матери Евгении, они перебрались в Чехию. Там Власова начала заниматься духовными практиками. В частности, писала музыку для медитаций.