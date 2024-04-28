В то же время призналась, что не собиралась записывать такие композиции, потому что уже от поп песен перешли к созданию медитативной музыки. Новая лирическая композиция воспевает сакральную силу женщин. Артистка уже даже успела показать фрагмент из клипа к этому треку.

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Что известно о новой песне Евгении Власовой

Текст к "Любовь покоряет" написала Олеся Гаевская, однако сама Евгения была столь поражена содержанием, что решила написать музыку к словам.

Случайно в телеграмм-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. И заставила меня заплакать и ощутить желание ее записать. Ибо в ней я почувствовала это, что есть в моем сердце, да то, кто такая женщина в этом мире действительно. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина это сила любви и нежности,

– подчеркнула Власова.

Что известно о творчестве Евгении Власовой