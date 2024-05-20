Его имя засветилось на афише мероприятия, где предлагают "насладиться русской культурой". Олег родом из Полтавы, которая продолжает находиться под российскими обстрелами, однако это не мешает ему веселить тех, кто спонсирует терроризм.

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Олег Кензов выступил для россиян в Германии

Артист радостно присоединился к известным путинистам – Сереге, Бьянке, Алене Апиной и другим. Также среди певцов, выступивших на фестивале, был Миша Марвин – родной брат певицы TAYANNA, который выбрал предательскую позицию и во время полномасштабной войны живет в России.

Кензов продолжает выпускать русскоязычные треки, замалчивает войну и развивает карьеру в стране-террористке.

Пока сам предатель в своих соцсетях не прокомментировал выступление для россиян. Более того, даже сейчас он продолжает позиционировать себя как украинский артист. Цинизму Кензова нет предела.

Это уже не первая измена Кензова

В январе 2024 года предатель выступил на "украинской вечеринке" в Болгарии, однако название этого мероприятия вообще не соответствовало сути. Кензов пел на русском языке, ведь исполнял свои старые хиты и другие песни – "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу" и "В заведение заходим".

Более того, к репертуару он добавил трек путиниста Александра Серова – "Я люблю тебя до слез".