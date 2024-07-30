Я реально боюсь, – известный украинский певец откровенно высказался о мобилизации

Михаил Клименко, солист популярной украинской группы ADAM, недавно поделился своими мыслями относительно мобилизации. Певец рассказал о своих чувствах и подготовке к возможному призыву.

В частности, он объяснил, почему боится мобилизации. К тому же артист признался, обновил ли уже данные в военкомате.

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Михаил Клименко откровенно поделился своими переживаниями относительно возможной военной службы. Несмотря на то, что он вырос в семье военнослужащего, певец признался, что военная тематика всегда была ему чужой.

Я не доброволец, потому что, честно говоря, я реально боюсь этого всего. Я вообще по жизни не смельчак. Никогда ни с кем не дрался, не катался на мотоциклах, не ломал руки и ноги. Я такой немного трус. Такой уж я человек,

– отметил артист.

Несмотря на свои опасения, Михаил не уклоняется от гражданского долга. Он обновил свои данные в военкомате, имеет военный билет и установил приложение "Резерв+". Певец также рассказал, что сейчас активно занимается волонтерством, организовывает сборы средств и дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Однако на первом месте для него остается семья.

У меня есть о чем думать сейчас. Я думаю о своих детях, в первую очередь, о своей жене, родителях. О тех, кого я обеспечиваю, с кем я живу, забочусь,

– поделился он.

Интервью с участниками группы ADAM: смотрите видео онлайн

К слову, недавно о военной службе высказался музыкант Сергей Жадан, который вместе с вокалистом и гитаристом группы "Жадан и Собаки" Евгением Турчиновым и тромбонистом коллектива Александром Меренчуком присоединились к службе в 13 отдельной бригаде НГУ "Хартия".