Зокрема, він пояснив, чому боїться мобілізації. До того ж артист зізнався, чи вже оновив дані у військкоматі.

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Михайло Клименко відверто поділився своїми переживаннями щодо можливої військової служби. Попри те, що він виріс у родині військовослужбовця, співак зізнався, що військова тематика завжди була йому чужою.

Я не доброволець, бо, чесно кажучи, я реально боюся цього всього. Я взагалі по життю не сміливець. Ніколи ні з ким не бився, не катався на мотоциклах, не ламав руки та ноги. Я такий трохи боягуз. Така вже я людина,

– зазначив артист.

Попри свої побоювання, Михайло не ухиляється від громадянського обов'язку. Він оновив свої дані у військкоматі, має військовий квиток і встановив додаток "Резерв+". Співак також розповів, що зараз активно займається волонтерством, організовує збори коштів і дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Однак на першому місці для нього залишається родина.

У мене є про що думати зараз. Я думаю про своїх дітей, в першу чергу, про свою дружину, батьків. Про тих, кого я забезпечую, з ким я живу, піклуюсь,

– поділився він.

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До слова, нещодавно про військову службу висловився музикант Сергій Жадан, який разом із вокалістом і гітаристом гурту "Жадан і Собаки" Євгеном Турчиновим та тромбоністом колективу Олександром Меренчуком долучилися до служби в 13 окремій бригаді НГУ "Хартія".