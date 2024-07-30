Певец отметил, что тогда "по-человечески поговорил" с артисткой. Также он высказался о молчании Софии Ротару относительно полномасштабной войны в Украине.

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Так, оказалось, что певица позвонила Андрею Данилко во время новогодних обстрелов Киева при переходе с 2022 на 2023 год. Исполнитель вспомнил, что Ротару была в подавленном настроении и рассказала о том, как они спустились в подземную стоянку во время тревоги.

Когда Новый год и была бомбардировка, это 2022 года – с 2022-го на 2023-й – она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземную парковку". И она в таком каком-то настроении ужасном,

– поделился артист.

После этого разговора Данилко начал периодически присылать Ротару "глупые и милые" мемы для поднятия настроения.

Комментируя молчание Ротару относительно полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей выразил понимание.

Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я здесь не судья,

– сказал певец.

Интервью с Андреем Данилко: смотрите видео онлайн

Напомним, в октябре 2023 года Аурика Ротару поделилась информацией о своей сестре Софии. По ее словам, знаменитая певица продолжает жить в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Несмотря на сложную ситуацию в стране, София Ротару редко появляется в публичном пространстве, ограничивая свою активность реакциями на критические события, такие как массированные обстрелы украинских городов. Кроме этого, певица время от времени поздравляет своих поклонников и родных с праздниками.