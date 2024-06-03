Фронтмен известной украинской группы попал в ДТП: шокирующие кадры изуродованной машины

Юрий Журавель, лидер знаменитого коллектива Ot Vinta, попал в серьезную аварию. Он уже даже успел показать фото разбитого автомобиля.

Оказалось, что ДТП случилось, когда артист ехал на международный фестиваль "Книжный арсенал". В то же время добраться ему туда так и не удалось.

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К счастью, все пассажиры и водитель остались целы. В то же время перед машины сильно поврежден.

Крайнее путешествие на "Арсенал" вылезла боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба понять, не звонить и не писать. Все заказы "Знай наших" будет обработано и отослано чуть позже. Должны немножко отойти и отдохнуть,

– поделился музыкант.

Кто еще из украинских звезд недавно попадал в ДТП