Оказалось, что ДТП случилось, когда артист ехал на международный фестиваль "Книжный арсенал". В то же время добраться ему туда так и не удалось.
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К счастью, все пассажиры и водитель остались целы. В то же время перед машины сильно поврежден.
Крайнее путешествие на "Арсенал" вылезла боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба понять, не звонить и не писать. Все заказы "Знай наших" будет обработано и отослано чуть позже. Должны немножко отойти и отдохнуть,
– поделился музыкант.
Кто еще из украинских звезд недавно попадал в ДТП
- Автомобиль SKYLERR, участницы Нацотбора на Евровидение-2024, пострадал от аварии в Киеве. В машину въехал Mitsubishi Pajero, когда певица стояла в левой крайней полосе. По словам исполнительницы, виновник попытался скрыться с места происшествия оставил свой автомобиль на заправке. SKYLERR вызвала полицию, которая сейчас расследует это дело.
- Недавно в ДТП также попал кулинар и блогер Влад Мицкевич, когда ехал на мотоцикле. В результате аварии он получил перелом ребер, сотрясение мозга и другие раны. Кроме того, было повреждено его транспортное средство. Однако мужчина решил не разглашать деталей инцидента, поэтому пока неизвестно, кто был виновником аварии и что именно случилось.