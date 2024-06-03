Виявилося, що ДТП трапилося, коли артист їхав на міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал". Водночас добратися йому туди так і не вдалося.

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На щастя, всі пасажири й водій залишились цілі. Водночас перед машини сильно пошкоджений.

Крайня подорож на "Арсенал" вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання зрозуміти, не дзвонити й не писати. Всі замовлення "Знай наших" буде оброблено і відіслано трохи пізніше. Мусимо трошки відійти та відпочити,

– поділився музикант.

Хто ще з українських зірок нещодавно потрапляв у ДТП