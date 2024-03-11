Кроме того, в сети появились и другие фотографии молодых супругов. Благодаря этому выяснилось, как выглядели молодожены, и кто стал ведущим на свадьбе.
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Как прошла свадьба Виктора Розового
Для празднования актер "Лиги смеха" подобрал черный смокинг от украинского мужского бренда Andreas Moskin и белую рубашку. Свой образ он дополнил нежно-розовым галстуком-бабочкой, который гармонировал с букетом невесты. Виктор завершил аутфит черными туфлями.
В то же время его жена Ольга надела белоснежное свадебное платье от CRYSTAL в стиле Голливуд с перчатками и чокером. Золотые украшения и каблуки-лодочки удачно дополнили look. К тому же она сделала легкий нюдовый макияж и элегантно уложила волосы.
Известно, что среди ведущих праздника был знаменитый юморист Игорь Ласточкин.
Игорь Ласточкин стал ведущим свадьбы Виктора Розового / Скриншот из инстаграм-сторис
Что интересно, на свадьбу даже пришел пес Патрон. Правда, он был не совсем настоящим.
На свадьбе у Виктора Розового был пес Патрон / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Викторе Розовом
- Актер, который стал известен благодаря своему чувству юмора и харизматичности на шоу "Лига смеха", заменил сцену на военную форму.
- С началом полномасштабного вторжения России в Украину он добровольцем пошел служить в полк специального назначения "Азов", который сейчас известен как 3-я отдельная штурмовая бригада.
- На передовой комик участвовал в боях под Бахмутом и на юге Украины, где выполнял различные задачи – от корректировки артиллерии до сопровождения групп.
- Сейчас Виктор нечасто появляется в сети. В то же время известно, что для того, чтобы отпраздновать свою свадьбу он взял 10-дневный отпуск с передовой.