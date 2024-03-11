Кроме того, в сети появились и другие фотографии молодых супругов. Благодаря этому выяснилось, как выглядели молодожены, и кто стал ведущим на свадьбе.

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Как прошла свадьба Виктора Розового

Для празднования актер "Лиги смеха" подобрал черный смокинг от украинского мужского бренда Andreas Moskin и белую рубашку. Свой образ он дополнил нежно-розовым галстуком-бабочкой, который гармонировал с букетом невесты. Виктор завершил аутфит черными туфлями.

В то же время его жена Ольга надела белоснежное свадебное платье от CRYSTAL в стиле Голливуд с перчатками и чокером. Золотые украшения и каблуки-лодочки удачно дополнили look. К тому же она сделала легкий нюдовый макияж и элегантно уложила волосы.

Известно, что среди ведущих праздника был знаменитый юморист Игорь Ласточкин.



Игорь Ласточкин стал ведущим свадьбы Виктора Розового / Скриншот из инстаграм-сторис

Что интересно, на свадьбу даже пришел пес Патрон. Правда, он был не совсем настоящим.



На свадьбе у Виктора Розового был пес Патрон / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Викторе Розовом