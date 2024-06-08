"Старший лейтенант прибыл": Павел Зибров рассказал, как ходил в ТЦК

Певцу Павлу Зиброву исполнится 67 лет в этом месяце. Однако артисту сообщили, что и ему стоит уточнить свои данные в ТЦК.

Украинские звезды не обходят вниманием закон о мобилизации и идут в центры комплектования, чтобы обновить данные. О своем походе в ТЦК рассказал и 66-летний артист Павел Зибров.

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Павел Зибров рассказал, что его вызвали в ТЦК для уточнения данных. Судя по рассказу певца, он решил посетить центр комплектования во время съемок новой версии клипа "Хрещатик".

Говорят: "Еще подпадаете под тот возраст, что надо отметиться". Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных и мы под "Хрещатик" идем в ТЦК уточнять данные. Подошли – там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне сказали, что я пригоден,

– рассказал Павел Зибров.

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