"Старший лейтенант прибыл": Павел Зибров рассказал, как ходил в ТЦК
Источник:"Утро в большом городе"
Певцу Павлу Зиброву исполнится 67 лет в этом месяце. Однако артисту сообщили, что и ему стоит уточнить свои данные в ТЦК.
Украинские звезды не обходят вниманием закон о мобилизации и идут в центры комплектования, чтобы обновить данные. О своем походе в ТЦК рассказал и 66-летний артист Павел Зибров.
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Павел Зибров рассказал, что его вызвали в ТЦК для уточнения данных. Судя по рассказу певца, он решил посетить центр комплектования во время съемок новой версии клипа "Хрещатик".
Говорят: "Еще подпадаете под тот возраст, что надо отметиться". Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных и мы под "Хрещатик" идем в ТЦК уточнять данные. Подошли – там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне сказали, что я пригоден,
– рассказал Павел Зибров.
Что говорят звезды о мобилизации
- Дмитрий Монатик рассказал, что он стоит на воинском учете и обновил данные. Не так давно сеть облетело видео, как артиста в Киеве остановили работники ТЦК. Его попросили показать документы и отпустили.
- Дмитрий Коляденко поделился планами поехать в Болгарию, чтобы навестить детей. Он хочет быть честным перед своей страной, поэтому не боится идти обновлять данные в ТЦК.
- Владимир Дантес простоял 8 часов в очереди и обновил данные в ТЦК. Также у него "новый квест" – артисту надо пройти ВВК (военно-врачебную комиссию).