Українські зірки не оминають увагою закон про мобілізацію та йдуть до центрів комплектування, щоб оновити дані. Про свій похід до ТЦК розповів й 66-річний артист Павло Зібров.

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Павло Зібров розповів, що його викликали в ТЦК для уточнення даних. Судячи з розповіді співака, він вирішив завітати у центр комплектування під час знімань нової версії кліпу "Хрещатик".

Кажуть: "Ще підпадаєте під той вік, що треба відмітитися". Я беру банду з духовими інструментами, 40 осіб військових і ми під "Хрещатик" йдемо до ТЦК уточнювати дані. Підійшли – там всі розбіглися. Кажу: "Старший лейтенант Зібров прибув". Мені сказали, що я придатний,

– розповів Павло Зібров.

Що кажуть зірки про мобілізацію