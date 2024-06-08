Українські зірки не оминають увагою закон про мобілізацію та йдуть до центрів комплектування, щоб оновити дані. Про свій похід до ТЦК розповів й 66-річний артист Павло Зібров.
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Павло Зібров розповів, що його викликали в ТЦК для уточнення даних. Судячи з розповіді співака, він вирішив завітати у центр комплектування під час знімань нової версії кліпу "Хрещатик".
Кажуть: "Ще підпадаєте під той вік, що треба відмітитися". Я беру банду з духовими інструментами, 40 осіб військових і ми під "Хрещатик" йдемо до ТЦК уточнювати дані. Підійшли – там всі розбіглися. Кажу: "Старший лейтенант Зібров прибув". Мені сказали, що я придатний,
– розповів Павло Зібров.
Що кажуть зірки про мобілізацію
- Дмитро Монатік розповів, що він стоїть на військовому обліку та оновив дані. Не так давно мережу облетіло відео, як артиста в Києві зупинили працівники ТЦК. Його попросили показати документи та відпустили.
- Дмитро Коляденко поділився планами поїхати у Болгарію, щоб провідати дітей. Він хоче бути чесним перед своєю країною, тому не боїться йти оновлювати дані у ТЦК.
- Володимир Дантес простояв 8 годин у черзі та оновив дані у ТЦК. Також у нього "новий квест" – артисту треба пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).