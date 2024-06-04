Мадонна показала своего 93-летнего отца в день его рождения: редкие фото папы певицы
Источник:Мадонна
2 июня отец американской певицы Мадонны отметил 93 года. По случаю дня рождения папы артистка опубликовала архивные фото мужа и рассказала о его жизненном кредо.
Отца поп-звезды зовут Сильвио Чикконе. Он работал ведущим инженером, а теперь владеет виноградником.
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Мадонна показала редкие кадры своего отца в день его 93-го рождения. На фотографиях можно заметить как артистка обнимает Сильвио за кулисами одного из мероприятий, на котором присутствовала.
В то же время на другом фото исполнительница появилась вместе с Чикконе на большой сцене. Более того, Мадонна опубликовала совместный портрет ее семьи и фотографию папы в молодости. К тому же звезда рассказала о жизненном лозунге своего отца.
Поздравляю с тем, что до сих пор едешь этими американскими горками под названием "жизнь" с юмором и здравым смыслом. Спасибо, что делишься со мной своими аффирмациями, которые звучат следующим образом: "Я буду идти до тех пор, пока не отвалятся колеса". Ничто нас не остановит! Люблю тебя до луны и обратно,
– отметила исполнительница.
Мадонна: последние новости
- Один из фанатов певицы подал на нее в суд. Выступление артистки ему показалось слишком откровенным. К тому же концерт сильно задержали, о чем никто не предупреждал.
- 29 мая стало известно, что Мадонна закрутила роман с профессиональным боксером Ричардом Риакпоре. Исполнительница старше мужчины на 31 год.
- Интересно, что встречаться с новым парнем артистка начала спустя два дня после разрыва с бывшим – Джошем Поппером. Пара была вместе почти год.