Как оказалось, знакомству супругов поспособствовала собака Джеймса. Впрочем, Миддлтон счастлив, что все сложилось таким образом.
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Звездная пара недавно посетила презентацию книги Джеймса Meet Ella. По этому случаю мужчина решил поделиться с поклонниками историей знакомства с любимой Ализе.
Дело в том, что именно собака Элла помогла будущим супругам встретиться.
Элла познакомила меня с Ализе, через несколько лет мы поженились, еще через год или около того появился Иниго. Элла и Иниго никогда не встречались, но ежесекундно Элла с нами. Поэтому если бы не тот момент, я бы не смог зафиксировать этот момент,
– признался Джеймс.
К тому же Миддлтон опубликовал семейные фотографии, на которых можно увидеть его сына Иниго, жену и собак. Семья весело проводит время на природе и играет с животными.
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- В 2021 году пара Джеймса и Ализе поженилась в Борм-ле-Мимоза, что во Франции.
- Интересно, что на свадьбе присутствовали Кейт и принц Уильям.
- В октябре 2023 года супруги впервые стали родителями. Первенца назвали Иниго. В то же время лицо ребенка пара решила не показывать в соцсетях.