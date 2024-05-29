С экс-бойфрендом Мадонна встречалась в течение года. Впрочем, их отношения завершились так быстро, как и начались.

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Нынешнего парня артистки зовут Ричард Риакпоре. Он профессиональный боксер, как и бывший певицы. Более того, Мадонна старше мужа на 31 год, что немного больше, чем было у нее в предыдущих отношениях.

Пара познакомилась в прошлом году через общих друзей. Ричард был моделью на одном из мероприятий, которое посетила певица. Разрыв Мадонны с бывшим поспособствовал развитию нынешних отношений с Риакпоре.

Ричард познакомился с Мадонной благодаря миру моды – у них есть общие друзья. Они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга,

– поделился инсайдер.

К тому же 15 июня Ричард будет иметь поединок в Лондоне. Вполне вероятно, что Мадонна придет посмотреть бой и поддержать любимого.



Мадонна и Ричард Риакпоре / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

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