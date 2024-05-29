С экс-бойфрендом Мадонна встречалась в течение года. Впрочем, их отношения завершились так быстро, как и начались.
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Нынешнего парня артистки зовут Ричард Риакпоре. Он профессиональный боксер, как и бывший певицы. Более того, Мадонна старше мужа на 31 год, что немного больше, чем было у нее в предыдущих отношениях.
Пара познакомилась в прошлом году через общих друзей. Ричард был моделью на одном из мероприятий, которое посетила певица. Разрыв Мадонны с бывшим поспособствовал развитию нынешних отношений с Риакпоре.
Ричард познакомился с Мадонной благодаря миру моды – у них есть общие друзья. Они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга,
– поделился инсайдер.
К тому же 15 июня Ричард будет иметь поединок в Лондоне. Вполне вероятно, что Мадонна придет посмотреть бой и поддержать любимого.
Мадонна и Ричард Риакпоре / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Что известно о личной жизни Мадонны
- Артистка состояла в отношениях с 28-летним хореографом Алхамаликом Уильямсом. Впрочем, в апреле 2022 года пара разошлась, пробыв три года вместе.
- Однако, через несколько месяцев певица закрутила роман с 23-летним Эндрю Дарнеллом. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике. Однако, и их отношения долго не продлились.
- В 2023 году Мадонна начала встречаться с боксером Джошем Поппером, который моложе ее на 25 лет. Впрочем, в мае этого года, они разошлись из-за напряженного графика артистки.
- Сейчас исполнительница находится в отношениях с британским боксером Ричардом Риакпоре.