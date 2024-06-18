Виконавиця провела прямий ефір, щоб відповісти на всі питання шанувальників, які стосувалися теми прайду. До того ж Оля зазначила, що не варто втручатися в особисте життя людей, оскільки кожен робить свій вибір.

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Водночас Полякова запевнила, що підтримує ЛГБТК+ спільноту. Вона зауважила, що усі самі мають вирішувати, що їм робити та з ким жити. Ба більше, артистка прокоментувала доречність проведення Маршів рівності у часі війни. Співачка підкреслила, що цей захід був мирною акцією на підтримку необхідних законів про цивільне партнерство, яка висвітлювала проблему дискримінації та булінгу.



Оля Полякова на Марші рівності / Фото пресслужби

Також зірка додала, що спокійно відреагувала б на рішення дітей вступити в одностатеві стосунки. Вона поважає вибір кожної людини, тому для неї це нормально. До того ж Оля пригадала історію, коли її молодша донька Аліса протягом певного часу уявляла себе хлопцем.

Я сказала: "Добре, якщо ти хочеш бути хлопцем, що тобі для цього треба?". Вона сказала, купити їй чоловічі плавки, тато їх купив. Дитина два роки проплавала в них, потім знову почала ходити у сукнях. Чого вона так зробила? Тому що її ніхто не лякав. Дитина в такому віці починає усвідомлювати, хто вона, коли цей процес проходить, вона визначається. Головне її не чіпати,

– розповіла зірка.

Знаменитість підкреслила, що чимало представників ЛГБТК+ спільноти наразі боронить кордони України. За словами артистки, рівність прав для всіх людей – це цивілізований вибір країни.

Будьте толерантні й поважайте вибір кожного. Не так страшно демонструвати свій вибір, страшно, коли демонструють силу, яка може відібрати, розтрощити та знищити. Тому люди, любіть, поважайте один одного. Партнерство – це підтримка, любов, повага,

– запевнила співачка.



Оля Полякова підтримала ЛГБТК+ спільноту / Фото пресслужби

Хто ще з зірок підтримав ЛГБТК+ спільноту