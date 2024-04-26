По словам Екатерины, звездам и популярным блогерам стоит следовать ее примеру и делать такие случаи показательными. Таким образом, они смогут остановить вседозволенность в сети.

К слову Он нагибает весь мир, – Алхим снова назвала Путина самым влиятельным политиком

Скандал между женой Остапчука и работницей МОН

Полтавская опубликовала скриншоты переписки с Марией Симак, которая работает коммуникационщицей в Министерстве образования и науки (МОН). Женщина прислала оскорбительное сообщение для Екатерины.

"Все ждут, когда ты родишь и тебя бросят", – написала Мария.

Сообщение Симак Полтавской / Скриншот из твиттера блогера

Сразу после распространения этого сообщения Екатериной, Симак заявила Полтавской, что такого не писала. Более того, это сделал ее бывший, который работает в IT-сфере. Однако, Екатерина в это не поверила.

Это план-капкан от бывшего. Они развелись, он взломал ее страницу, потом подписался на меня, следил, а потом решил написать, что когда я рожу, муж меня бросит. Блокбастер,

– поделилась инфлюенсерка в сторис.



Оправдание коммуникационщицы / Скриншот переписки Екатерины из твитера

Полтавская обратилась в МОН, заявив, что продолжение работы Марии на этой должности будет считаться поддержкой травли. В то же время Екатерине сообщили о проведении расследования по этому поводу.

К тому же МОН направит запрос в МЕТА, чтобы проверить аккаунты, которые имели доступ к странице Симак. Полтавская заявила, что обратится в полицию о причастности бывшего Марии к ее аккаунту, если МЕТА не сможет ей помочь.



Екатерина Полтавская о скандале с Симак / Скриншот из твиттера инфлюенсера

Также жена Остапчука призналась, что не считает свои действия жестокими, поскольку никто не должен терпеть буллинг от незнакомых людей. Она считает, что сообщения ничем не отличаются от живого разговора, в любом случае это оскорбительно.

Сначала они пишут другим в Интернете, а потом воспитывают детей, которые идут в школу буллить своих сверстников. Сначала они пишут мне бред, а потом ноют, что я им ответила,

– отметила в сторис Екатерина.

Жена Остапчука призвала публичных людей так же освещать эту проблему. По ее мнению, каждый должен брать на себя ответственность за сказанные слова.

В какой скандал еще попала Екатерина Полтавская