К счастью, блогерша осталась жива. В то же время у нее был сильный шок и истерика.
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Что произошло с Анной Неплях
Выяснилось, что женщина уже около 2 недель плохо себя чувствует из-за проблем с гормонами и щитовидкой. Несмотря на это она решила поехать из Киева в Днепр, потому что "дела не подождут", как отметила блогерша. Во время поездки Неплях не справилась с управлением и на скорости врезалась в дорожное ограждение.
Авто ударяется. Меня бьет подушка. Я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины,
– вспомнила знаменитость.
Она отметила, что в результате аварии побила лицо и рука, а вот машина сильно пострадала. В частности, бампер. В то же время Анна благодарна, что осталась жива.
Кто еще из звезд попадал в ДТП
- Популярная блогерша Татьяна Самбурская недавно попала в аварию, в результате которой был поврежден ее недавно приобретенный автомобиль. В то же время сама инфлюенсер не пострадала.
- После международного тура певица Ирина Федишин едва не пострадала от ДТП. Дело в том, что во время сильной грозы на проезжую часть дороги упало дерево, на которое водитель гастрольного автобуса артистки наехал. К счастью, благодаря невысокой скорости, он смог справиться с управлением, иначе машина с пассажирами могла сильно пострадать.
- Весной прошлого года народный артист Украины Остап Ступка совершил дорожно-транспортное происшествие в Киеве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения и приговорили к трем годам лишения свободы, а также к восьмилетнему лишению водительских прав. В то же время пока продолжаются судебные расследования, актер работает в театре.