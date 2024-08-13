На днях, глава официального фан-клуба певца, Валерия Барон вступилась за исполнителя после волны хейта. Она заявила, что борьбу с редкой болезнью, из-за которой мужчина уехал в Германию, он начал еще задолго до вторжения.

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Руководитель также заверила, что состояние здоровья Олега значительно улучшилось, поэтому тот уже готов радовать поклонников новыми песнями. В то же время Винник подготовил для поклонников много музыкальных сюрпризов, по словам Валерии.

Олег всегда отмечал, что не пишет песен за пять минут под заказ. Они появляются, когда дает Господь. И для него важнее всего сейчас сказать о самом болезненном: о людях. Поэтому это означает, что артист восстанавливается после болезни и возвращается к активной творческой концертной деятельности. Для нас это двойная радость,

– сообщила Барон.

Более того, артист планирует поехать с новой музыкой в международный тур. Однако, Валерия не раскрыла, стоит ли ожидать концерты в Украине.

Напомним, 23 августа, в День флага, Винник презентует украиноязычную песню "Мои люди". Это будет первый трек Олега с начала вторжения.