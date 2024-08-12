Глава официального фан-клуба артиста, Валерия Барон анонсировала премьеру новой песни Винника – "Мои люди". Релиз запланирован на 23 августа, в День флага.

Не пропустите Живет в Германии и не говорит о войне: чем сейчас занимается Олег Винник

Это будет первая композиция Олега с начала полномасштабной войны. Несмотря на радость поклонников из-за премьеры певца, хейтеры выразили возмущение такому решению звезды. Пользователи заверили, что исполнителей, которые сбежали в другую страну и продолжают молчать о войне, никто не ждет. В то же время пользователи пожелали Виннику остаться в Германии и продолжить свое лечение от "редкой" болезни там.

Впрочем, глава фан-клуба Олега, Валерия не замедлила с ответом хейтерам и отметила, что борьбу с заболеванием он начал еще задолго до вторжения. Более того, целью выезда певца в Германию было не лечение, а "возвращение домой", поскольку тот является резидентом этой страны.

Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии и не имеет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "измену". А все что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра переваливает за 0,5 миллионов евро. Все ради Победы. Народ все рассудит. Чтобы каждый помог столько, сколько помог Олег,

– заявила Барон.



Валерия Барон вступилась за Олега Винника / Скриншот с фейсбука женщины

Напомним, в начале вторжения Винник уехал в Германию и перестал вести соцсети. Только летом 2023 года он дал первое интервью с измененным стилем: в очках и с длинными волосами. Тогда артист рассказал о лечении редкой болезни, но названия ее не рассекретил.