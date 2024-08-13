Днями, голова офіційного фан-клубу співака, Валерія Барон заступилася за виконавця після хвилі хейту. Вона заявила, що боротьбу із рідкісною хворобою, через яку чоловік виїхав до Німеччини, він розпочав ще задовго до вторгнення.

Не пропустіть Потап вперше за довгий час показався разом з Настею Каменських: рідкісне фото пари

Керівниця також запевнила, що стан здоров'я Олега значно покращився, тому той вже готовий тішити прихильників новими піснями. Водночас Винник підготував для шанувальників багато музичних сюрпризів, за словами Валерії.

Олег завжди зазначав, що не пише пісень за п'ять хвилин під замовлення. Вони з'являються, коли дає Господь. І для нього найважливіше зараз сказати про найбільш болюче: про людей. Тому це означає, що артист відновлюється після хвороби й повертається до активної творчої концертної діяльності. Для нас це подвійна радість,

– повідомила Барон.

Ба більше, артист планує поїхати з новою музикою у міжнародний тур. Однак, Валерія не розкрила, чи варто очікувати на концерти в Україні.

Нагадаємо, 23 серпня, у День прапора, Винник презентує україномовну пісню "Мої люди". Це буде перший трек Олега від початку вторгнення.